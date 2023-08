Több hét bizonytalanságot követően fénysebességgel ütötte nyélbe a Liverpool Wataru Endo leigazolását, akit már be is jelentettek a vörösök. A Stuttgart immáron ex kapitánya ugyanakkor meglehet, hogy nem az utolsó érkező, mint arra Jürgen Klopp Bournemouth elleni bajnokit megelőző sajtótájékoztatón rávilágított.

„Az ablak nyitva van, addig pedig még minden megtörténhet. A távozókat tekintve az én részemről nem számolunk már senkivel, de sokat tanultam már ezen a nyáron. Érkezőket tekintve, még mindig van idő körülnézni, és ezt is fogjuk tenni.”

Noha a japán futballistát is dicsérik, ahol tudják, az egyértelműnek tűnik, hogy nem ugyanaz a polc, mint Moises Caicedo, aki egy hete néhány óra erejéig úgy tűnt, akár Liverpoolban is kiköthet. Végül sem ő, sem a hetekig vörösökkel összeboronált Romeo Lavia nem lett az övék, hanem mindketten a Premier League tavalyi 12. helyezett Chelsea-t választották.

„Abszolút semmi mondandóm nincs erről. Az átigazolások világa már csak ilyen, tárgyalsz az emberekkel – ügynökökkel, játékosokkal, klubokkal – és néha beválik, máskor nem. Más nem lehet ehhez hozzátenni. Az én nézőpontomból ami elhangzik az ilyen beszélgetésekben, az minden esetben köztem és a másik fél között marad.”

A Liverpool tehát két csatát elvesztett a londoniakkal szemben, de még nincs minden veszve számukra. A kérdés, melyik, továbbra is elérhető futballista jelentene megoldást számukra annak érdekében, hogy ismét a legjelentősebb trófeákért harcolhassanak.

