A bajnoki címvédő Liverpoolt edző Jürgen Klopp ismét amellett szólalt fel, hogy az angol labdarúgóliga vezetőinek újra be kellene vezetniük az öt cserelehetőséget.

A német szakember nem először jelezte: a sűrű versenynaptár és a járvány alaposan próbára teszi a játékosokat, akik így sokkal fáradtabbak és könnyebben megsérülnek.



"Volt egy vezetőedzők közötti megbeszélés, ami alapján ha nekünk kéne döntenünk az öt cserelehetőség ismételt bevezetéséről, 15-5 arányban elfogadnánk azt" - mondta Klopp, hozzátéve, nemrégiben még csak 11-9 volt az arány a változást támogatók javára.



A Bajnokok Ligájában, Európa többi topbajnokságában, valamint az alacsonyabb osztályú angol ligákban is ismét bevezették az öt cserelehetőséget, ám a Premier League-ben továbbra is csak hármat lehet változtatni, ennek módosításához pedig legalább 14 együttes támogatása szükséges.



A járványt követő nyári újrainduláskor a PL-ben is ötöt lehetett cserélni.



"Változtatnunk kell a csereszabályon, mert jön a karácsonyi időszak, ahol lesz, amikor 48 órán belül két mérkőzést is kell majd játszanunk" - tette hozzá a német vezetőedző.

Borítókép: Andrew Powell/Liverpool FC via Getty Image