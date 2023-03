A Liverpool menedzsere úgy látja sok dolog lehetséges még a szezon végéig, csapatának lépésenként kell haladnia, hogy kihozhassa belőle a legtöbbet.

„Sokkal jobb úgy szembenézni a kérdéseitekkel, hogy megnyertük az előző meccset. Ez az első számú motivációm, amiért győzni szeretnék ismét” – mondta nevetve, majd hozzátette, ezen túl is ötmillió okuk van a sikerre.

A csapatával klubszinten már minden lehetséges kupát elhódító Klopp nem ment el szó nélkül a Manchester United kiváló formája mellett sem.

„Időről-időre minden, amit tesznek nagyszerű, fantasztikus. Képzelem mennyire idegesítő lehetett az elmúlt években folyamatosan azt hallani, hogy „Klopp ezt csinálta, meg azt tette, fiatalokat hozott a csapatba, és azt is összehozta”. Megérdemlik, amit elértek, a pontjaikat, ugyanolyan jó futballt játszanak, mint a Manchester City, vagy az Arsenal.”

Jürgen Klopp relishes the scale of our clashes with Manchester United and is targeting another ‘decisive step’ on Sunday. ????