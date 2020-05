Az angol labdarúgó-bajnokság klubjainak képviselői szerdán egyhangúlag megszavazták a csapatos edzések megkezdését, amelyben a testi érintkezések is engedélyezettek.

A Premier League újraindításának első üteme azzal indult a múlt héten, hogy a kiscsoportos tréningek elkezdődtek, de azokban a testi érintkezés tiltott volt.



A szerdai bejelentés szerint mostantól engedélyezett, hogy a játékosok közös tréningeken vegyenek részt, ugyanakkor előírás, hogy a szükségtelen kontaktusok számát a lehető legnagyobb mértékben csökkentsék.



A második ütemmel egyidejűleg folytatódik a játékosok és a szakemberek folyamatos tesztelése, eddig nyolcan produkáltak pozitív eredményt. A tesztelések harmadik körét hétfőn és kedden végzik el.



A brit kormány múlt vasárnap jelentette be, hogy hétfőtől engedélyezi a csapattréningeket a biztonsági távolság betartása nélkül, ugyanakkor a javaslata az volt, hogy csak két-három játékos gyakoroljon közös csoportban. Néhány játékos az elmúlt hetekben aggodalmának adott hangot a folytatással kapcsolatban, de most úgy tűnik, hogy a PL júniusban újraindulhat.



A világ leggazdagabb bajnokságában március 13-a óta nem játszottak mérkőzést, a liga mostani bejelentése szerint azonban "zajlik az egyeztetés és tovább folytatódik a munka a szezon újraindítása érdekében".



Az élvonalbeli klubok képviselői csütörtökön újabb telefonos konferenciabeszélgetést tartanak arról, hogy június második felében folytatódhasson az idény zárt kapus mérkőzésekkel. Az egyeztetésen a tervezett program is terítéken lesz.



Ha valamiért mégsem sikerülne befejezni a 2019/20-as idényt, az a ligának nagyjából 750 millió fontos bevételkiesést jelentene a brit média számításai szerint, a televíziós közvetítési díjak összege ugyanis körülbelül ennyi.



Németországban május 16-án kezdték újra a félbeszakított szezont, Spanyolországban pedig a kormány engedélyt adott arra, hogy június 8. után bajnoki meccseket rendezzenek.



Az angol bajnokságból kilenc forduló van hátra, az élen a Liverpool áll 25 pontos előnnyel, és két győztes mérkőzés választja el attól, hogy 1990 után újra bajnok legyen. Az idény a jelenlegi tervek szerint június 12-én indulna újra. Az biztos, hogy a hátralévő 92 mérkőzést zárt kapuk mögött rendezik, de arról még nem született döntés, hogy a hazai csapatok stadionjában, vagy semleges helyszíneken kerül sor a találkozókra.

Borítókép: Matthew Peters/Manchester United via Getty Images