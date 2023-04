Továbbra sem javul a Chelsea játéka, ez pedig Graham Potter után hamarosan Frank Lampard állásába is kerülhet.



A szezon végéig kinevezett ideiglenes menedzser helyére már sok kiszemeltről lehetett hallani, most Joe Cole is közölte a saját javaslatát.

„Szeretem Carlót (Ancelotti)! Szerettem volna látni jelöltek közt! Ha valaki, ő képes lenne megnyugtatni a klubot.” – érvelt a korábbi játékos.

A kijelentést követően Rio Ferdinand kacagásban tört ki, ugyanis nem látja maga előtt a helyzetet, hogy miért hagyná el az olasz mester a Real Madridot a Chelsea-ért.

"They have to trim this squad. It is draining them!!"@rioferdy5, @themichaelowen and Joe Cole take a look at what the next step for Chelsea is after a disappointing season...



@mrjakehumphrey pic.twitter.com/QjisjJBTJg