Az idei szezonban finoman szólva sincs jó kapcsolatban a játékvezetői testület és az Arsenal menedzsere, Mikel Arteta.



A spanyol szakember sokszor bírálja a játékvezetők munkáját, akár a mérkőzések alatt is, ezért több alkalommal is elmarasztalták.

Az Ágyúsok aktuális, Brighton elleni meccsén sem tudta türtőztetni magát, miután egy meg nem ítélt sárga lap hatására vadul integetni kezdett a technikai zónában, felhívva a figyelmet arra, hogy a játékvezető pár perccel korábban az ő játékosának sárgát adott ugyanezért.

A jelzését Tim Robinson játékvezető is észrevette, viszont nem, hogy nem vette figyelembe, még ki is futott az oldalvonal mellé, hogy egy sárgalappal honorálja Arteta viselkedését.

