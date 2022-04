Az ötszörös aranylabdás portugál szupersztár Cristiano Ronaldo pályafutása 60. mesterhármasát szerezte szombat délután, amivel a Manchester United 3-2-re legyőzte a Norwich együttesét.

A 37 éves portugál még mindig a világ egyik legjobbja, azonban egy Twitter poszt szerint Ronaldo 2014 óta íngyulladással játszik.

Cristiano Ronaldo szélsőként kezdett el futballozni, de az elmúlt évtizedben inkább befejező csatár szerepében tetszeleg.

Egy Twitter felhasználó szerint Ronaldo játékstílusának változása összefügg Ronaldónak egy sérülésével, amelyet még 2014-ben szedett össze.

Ez a fajta sérülés inkább sorvadás, mint gyulladás, ami azt jelenti, hogy a portugál válogatott játékos térde, minden meccsen rosszabbodik.

Ronaldo ennek ellenére kirobbanó formában játszik, miután két éves szerződést írt alá a vörösökkel.

