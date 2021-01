Egyre inkább veszélyben van Frank Lampard állása, akinek csapata, a Chelsea a legutóbbi hat mérkőzéséből négyet elveszített a labdarúgó Premier League-ben.

A londoni együttes vasárnap otthon kapott ki 3-1-re a Manchester Citytől, és 17 forduló után csak a nyolcadik helyen áll.



A 42 éves Lampard az első idényében úgy végzett a negyedikként alakulatával az angol élvonalban, hogy a klubra kirótt büntetés miatt nem igazolhatott játékosokat.



Az újabb szezonra viszont komoly erősítések érkeztek, a Chelsea megszerezte Kai Havertzet, Timo Wernert, Ben Chilwellt és Hakim Zijest, ennek ellenére egyelőre hullámzó a csapat teljesítménye.



Pár hete még a bajnokesélyesek között emlegették, a helyzet azonban gyorsan megváltozott.



Lampard játékosként számos edzőt látott jönni és menni a Chelsea-nél, így tisztában van vele, hogy a klub gólrekordereként sem érinthetetlen. Ezzel együtt egyelőre nem tart az esetleges menesztésétől.









"Nem aggódom" - szögezte le a rá nehezedő nyomásra utalva a vezetőedző. "Számítottam rá, hogy lesznek nehezebb időszakaink ebben az évben. Ezt mondtam már akkor is, amikor legyőztük a Leedset és mindenki a bajnokesélyesek közé sorolt bennünket. Én tisztában vagyok vele, hogy ez nem jön ilyen könnyen. Tudom, hogy hol tartunk most" - fogalmazott Lampard, akinek az edzői kinevezése a 14. volt azóta, hogy Roman Abramovics a tulajdonos.



Szakértők szerint nem valószínű, hogy a Chelsea vezetősége pánikba esik és ajtót mutat Lampardnak, de az biztos, hogy a csapatnak mihamarabb újra magasabb hőfokon kellene égnie.





"Egy hónapja még arról kérdeztek, új szerződést írok-e alá, most pedig már másról beszélnek az emberek, mert egy rövid, sűrű időszakban elvesztettünk négy mérkőzést" - mondta a szakember, hozzátéve, hogy a nyomás folyamatosan nagy ebben a munkakörben, melyben akadnak nehéz pillanatok. -



"Nem úgy vágtam bele, hogy ezzel ne lettem volna tisztában. Nekem az a dolgom, hogy folytassam a munkám" - hangoztatta.





Frank Lampard tavaly negyedik lett a Chelsea-vel.

Fotó: Charles McQuillan/Getty Images



Egyúttal rámutatott arra, hogy Havertz és Werner egyelőre még mindig az alkalmazkodás időszakában van, több idő kell nekik ahhoz, hogy felvegyék a Premier League ritmusát. Ugyanakkor megértőnek mutatkozott a kritikákkal kapcsolatban.



"Értem én ezt, mivel hosszú ideig itt játszottam. Tudom, hogy ha rövid időn belül elveszítesz pár mérkőzést, mindenki feléd fordul és kérdéseket tesz fel" - mondta.

Borítókép: Adam Davy/Pool via Getty Images