Frissítés: HIVATALOS: II. Erzsébet királynő halála miatt nem lesznek Premier League-meccsek a hétvégén.

A Premier League klubjai úgy vélik, hogy a hétvégi forduló mérkőzéseit elhalasztják II. Erzsébet királynő halála miatt. Csütörtökön jelentették be, hogy a királynő 96 éves korában elhunyt a balmorali királyi rezidencián.

Az Egyesült Királyság 10 napos gyászba vonul a leghosszabb ideig hivatalban lévő uralkodó miatt, és ez a Daily Mail szerint a hétvégi sporteseményeket is érinti. Az EFL már megerősítette, hogy mindkét péntek esti mérkőzés - a Burnley - Norwich a Championshipben és a Tranmere Rovers - Stockport County a League Two-ban - elmarad.

BREAKING: EFL matches on Friday have been called off. A decision on the rest of the weekend's games will be made tomorrow.



[@martynziegler] pic.twitter.com/dkoKCIEGpG