A Liverpool elképesztő szezont produkálva 29 bajnoki mérkőzéséből 27-et megnyerve toronymagasan vezeti a Premier League tabelláját, és nem kérdés, hogy ezt a bajnoki címet már megnyerik.

A kérdés az, hogy mikor és hogyan? Ami azért is fontos, mert a vörösök szurkolói 30 éve várják, hogy bajnokcsapatot ünnepelhessenek. De vajon lesz-e lehetőségük ezt átélni a csapattal együtt?



Ahogy Európában szinte mindenhol, így az angol bajnokságban is elhalasztották a mérkőzéseket. Április 4-ig biztosan nem folytatódik a pontvadászat, de az is előfordulhat, hogy kitolják az időpontot, és akkor további játék nélkül is záródhat a bajnokság.

A Premier League folytatása történhet úgy, hogy április 4-től újra útjára indul a labda a ligában. Ezt azonban befolyásolhatja a 2020-as Európa-bajnokság, amiről hamarosan döntés születik, hogy megtartják-e. Amennyiben megtartják a nyári kontinensviadalt, nem biztos, hogy teljes szezont tudnak játszani az angol bajnokságban.

Felmerült annak a lehetősége is, hogy érvénytelenítik a szezont. Ennek a legkissebb a valószínűsége. Sok csapat, többek között a Liverpool, a Sheffield United, a Wolves küzdenének azért, hogy a sikeres évüket ne töröljék.



Az esetleges jogi procedúrák csődközelbe hozhatnák a ligát, ami senkinek sem az érdeke.

További valószínűtlen kimenetel, az a forradalmi ötlet, hogy a bajnokságot befejezik most, és a csapatok a jelenlegi pontjaikat átviszik a következő szezonra. Így viszont a második helyen álló Citynek máris 38 mérkőzés állna rendelkezésre, hogy ledolgozza a tetemes hátrányt.

Negyedik opcióként az is szóba került, hogy a csapatok eddigi teljesítménye alapján vonjanak átlagot, hogy vélhetőleg hány pontot szereztek volna még a hátra lévő meccseken. Mint egy virtuális szimulációban lejátszották volna bajnokság végét.

És végül a Premier League folytatása zártkapus meccseken, a szükséges óvintézkedések betartása mellett. Így biztosított lenne, hogy minden pont sorsa a pályákon dőlne el. Viszont a Liverpool 30 év után egy üres stadionban emelhetné magasba a rég áhított trófeát.



