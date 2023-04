A Wrexham szombaton 3-1-re verte a Boreham Wood csapatát az angol National League-ben, ezzel pedig biztossá vált a feljutásuk a League Two-ba, ami az angol negyedosztálynak felel meg.



A csapat 15 év után szerepel ismét majd ilyen magas szinten, ami miatt viszont a figyelem központjába kerültek, az Ryan Reynolds.

A hollywoodi színész a klub társelnöke és résztulajdonosa, az pedig jól látszik, hogy az üzleti érdekeltsége mellett is szívügyeként kezeli a csapatot.

A feljutást jelentő mérkőzést is személyesen tekintette meg, sőt még Paul Rudd-ot is magával hozta, aki a Hangyát személyesíti meg a Marvel Univerzumban.

„Azt hiszem, hallhatjuk, milyen érzés ez a városnak. Ez egy katartikus pillanat számunkra, most pedig ünnepelni fogunk!” – mondta Reynolds a meccset követően, akin jól látszott, hogy madarat lehetne fogatni vele.

"Why Wrexham? This is exactly why Wrexham!"



"Paul Mullin is one of the greatest football players in the world!"@VancityReynolds and @RMcElhenney react to @Wrexham_AFC's return to the Football League pic.twitter.com/buptb00lOX