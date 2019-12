2008 nyarán minden megváltozott a Manchester Citynél, ekkor vette meg a klubot Manszúr bin Zajed al-Nahjan dollár milliárdos Sejk. Hamar kinyílt a pénztárca, és elkezdődött a Premier League legértékesebb csapatának építése.

Az azóta eltelt bő tíz évben akadt azonban néhány átigazolásuk, amire utólag azt mondhatják, ablakon kidobott pénz volt.

Eliaquim Mangalát 2014-ben vásárolták a Porto csapatától 42 millió fontért, ami akkor a legnagyobb összeg volt, amit védőért fizettek ki a Premier League-ben. A nagy reménységnek tartott francia válogatott labdarúgó végül 57 mérkőzésen lépett pályára a Citynél, majd kölcsönadták az Evertonnak. Majd ingyen távozott a Valenciához.



Fotó: Tom Flathers/Manchester City FC via Getty Images



Jack Rodwell 2012-ben az Evertontól 12 millió fontért érkezett, mint feltörekvő fiatal tehetséges középpályás. A probléma az ő esetében az volt, hogy a posztján már akkor olyan játékosok voltak a csapatban, mint Yaya Toure, James Milner, David Silva, Samir Nasri, Javi Garcia, Gareth Barry and Fernandinho. Rodwell két év után, a kevés játéklehetőség miatt elhagyta a csapatot.



Jerome Boateng ahogy jött szinte távozott is. 10 millió fontért vásárolta a manchesteri csapat, majd a játékos azonnal megsérült, így csak a bajnokság 6. fordulójában tudott pályára lépni. 16 fellépés után kérte, hogy engedjék el, és a City vezetése ezt jóvá is hagyta.

Fotó: Alexander Hassenstein/Bongarts/Getty Images

João Alves de Assis Silva, ismertebb nevén Jô. A brazil válogatott labdarúgót 2008-ban igazolták. Nem hozták nyilvánosságra a pontos vételárat, de a végösszeg 19 millió font körül lehetett. Kilenc mérkőzés jutott neki, és összesen egy gólt szerzett. Alig volt lehetősége pályára lépni, így egy év után az Evertonban találta magát, mint kölcsönjátékos. A Cityhez sosem tért vissza.



Wilfried Bony 25 millió fontért érkezett 2015-ben. Negyvenhat mérkőzésen tíz gólt szerzett, de ezekből csupán hatot a bajnokságban, ami egy csatártól igencsak kevés, főleg úgy, hogy a bajnoki cím elnyerése volt a cél. A Stoke Citynél kötött ki kölcsönben, sosem húzta magára többet a Manchester City mezét.



Fotó: Visionhaus

Borítókép: Michael Regan/Getty Images

Forrás: thesun.co.uk