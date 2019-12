A Chelsea minden fronton legyőzte a vasárnapi napon a José Mourinho által dirigált Tottenham együttesét.

Nagy kockázatott vállalt Frank Lampard, miután a megszokotthoz képest teljesen más formációval állt fel a Spurs ellen, ami egyértelműen lebénította az ellenfelet. A mérkőzés lefújását követően Lampard a szurkolókhoz rohant, és együtt ünnepelt velük. Ez a videó nem csak a Chelsea szurkolókat érinti meg. Minden klub örülne egy ilyen menedzsernek.

Frank Lampard giving away his jacket to a young fan at full-time.. https://t.co/iF64H0X53V