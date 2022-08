A Manchester United menedzsere, Erik ten Hag mély benyomást tett játékosaira azzal, hogy ő is csatlakozott hozzájuk a 13,8 km-es futáshoz.



A holland szakember dühös volt azt követően, hogy csapata 4-0-ra kikapott a Brentford ellen. Ezt követően világossá tette játékosainak, hogy cserbenhagytak mindenkit, és kijelentette, nem maradhat büntetlenül az eset.



Ten Hag másnap, a szabadnapjukról hívta be a játékosokat, hogy egy közel 14 km-es futóedzést tartson nekik.



A The Mirror szerint a United játékosait feldühítette az edző döntése, de az 52 éves szakember ekkor olyat tett, amivel egyből megenyhítette őket.



Ten Hag ugyanis fogta magát, és beállt tanítványai közé, és szenvedve ugyan, de ő is megcsinálta a feladatot. Ezzel nemcsak példát mutatott a csapatának, hanem azt is kifejezte, az ő felelőssége is az, ami történt, így vállalja a következményét.



„A játékosok dühöngtek, amikor rájöttek, hogy a brentfordi sikertelenség miatt 8,5 mérföldes futás lesz a büntetésük. De a negatív hangok abbamaradtak, amikor világossá vált, hogy a menedzser ugyanazt csinálja, mint ők” – mondta egy forrás a The Mirrornak.



„Senkinek sem kellett elmondania, miért. Egyértelmű volt, hogy nem fogja hagyni, hogy játékosai minden felelősséget vállaljanak a teljesítményért. Ten Hag is úgy érezte, meg kell mutatnia, ő is bűnösnek érzi magát. Nehéz futás volt ez a játékosoknak, de Eriknek még fárasztóbb volt.”



Több mint egy héttel később, a Liverpool elleni hétfői győztes meccsen a United játékosai 19 kilométerrel többet futottak, mint az azt megelőző mérkőzésen. Talán nem véletlenül…

Borítókép: Ash Donelon/Manchester United a Getty Images