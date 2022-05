A Manchester City labdarúgója, Kevin de Bruyne egy a norvég által megszokott gólörömmel üdvözölte leendő csapattársát a norvég Erling Haalandot.

A belga labdarúgó 4 gólt lőtt a Wolverhampton elleni 5-1-re megnyert bajnoki mérkőzésen a harmadik góljánál különleges módon ünnepelte találatát.

A harmadik találatánál De Bruyne kirohant a sarokzászló felé, és azt a kézmozdulatot csinálta, amit korábban Haalandtól már ismert volt.

…and here’s the @ErlingHaaland first celebration by Kevin de Bruyne. New teammate is coming. #MCFC pic.twitter.com/QeozCzI8bf