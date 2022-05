Nagyszerű elemzés került elő az FA-kupa döntőjéről, ami részletesen bemutatja, Jürgen Klopp, a Liverpool edzője miként próbálta lélektani előnyhöz juttatni a csapatát a büntetőpárbaj előtti rövid szünetben.



Ahogy arról korábban beszámoltunk az Angol labdarúgó-ligakupához hasonlóan, a Liverpool tizenegyespárbajban legyőzte a Chelseat, ezzel elhódítva az FA-Kupát.

Jürgen Klopp, a Liverpool vezetőedzője a kiálezett párharcot követően köszönetet mondott a neur11 német vállalatnak, akik az idegtudomány képviselői. A cég tagjai az agytevékenység megfigyelésével próbálják a játékosok teljesítményét optimalizálni és két éve együtt dolgoznak Klopp csapatával.



„Egy céggel dolgozunk együtt, négy sráccal, a nevük neuro11” – mondta Klopp a cégről.



„Két éve felvették velünk a kapcsolatot. Egyikük idegtudós, és azt mondta, hogy kiképezhetjük a játékosokat a büntetőpárbajra. Én meg azt mondtam erre, ez érdekesen hangzik, gyere át. Találkoztam a német sráccal és azóta együtt dolgozunk. A Ligakupát és ezt a kupát is nekik ajánljuk” – tette hozzá.



Azt persze nem lehet egyértelműen kijelenteni, hogy Klopp csapata az agykutatók munkájának köszönheti a győzelmet, ugyanakkor érdemes elolvasni azt az elemzést, amit a két edző büntetőpárbaj előtti viselkedéséről készítette Geir Jordet, sportpszichológus.

Liverpool beat Chelsea on penalties in the FA Cup final. A penalty shootout is a psychological game starting with how the manager communicates with his players after the final whistle. Klopp & Tuchel spent those 5 minutes very differently. Here are the events chronologically. 1/9 pic.twitter.com/wUN34Cx94t