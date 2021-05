A Manchester United közleményben tagadta, hogy a rendbontók egy nyitva felejtett kapun jutottak be vasárnap az Old Trafford stadionba a Liverpool elleni rangadó előtt. Az incidens miatt a mérkőzést el kellett halasztani az angol labdarúgó-bajnokságban.

A klubnál közölték, nem igazak a médiában és a közösségi oldalakon megjelent hírek, miszerint egy alkalmazott nyitva felejtett egy bejáratot, a tulajdonosokkal szemben tüntetők pedig ezen jutottak be a stadion gyepére.

"Azok után, hogy a szurkolók áttörtek a kordonokon és a biztonsági embereken, néhányan átmásztak a kapukon a München alagútnál, majd egy lelátó alatti oldalsó bejárati ajtón behatolva nyitották ki a külső kaput, így engedve be társaikat. Egy másik szurkoló később betörte a mozgáskorlátozottak számára létesített lift ajtaját, egy másik csoport azon jutott be a lelátóra" - áll a manchesteriek közleményében.



Fotó: Getty Images/Getty Images

A Manchester United-Liverpool bajnoki mérkőzés előtt a hazai együttes hívei már délben gyülekezni kezdtek az Old Trafford környékén, és transzparenseket kihúzva, illetve görögtüzeket gyújtva tiltakoztak a klubtulajdonos Glazer család ellen, amely 2005 óta irányítja az egyesületet. A drukkerek régóta elégedetlenek az amerikai tulajdonosokkal, és a nemrég hamvába holt Európai Szuperliga - amelyhez az MU is csatlakozott - számukra csak olaj volt a tűzre. A tervezett 17.30 órás kezdés előtt egy órával több száz szurkoló egy alagúton át - néhány fémkordont félredobva - bejutott a pályára, és fáklyákat gyújtott. A biztonsági személyzet tehetetlennek bizonyult a rohammal szemben, de mintegy húsz perccel később néhány drukker önszántából távozott a stadionból. Több szurkoló a hazai csapatnak a meccs előtt otthont adó Lowry Hotelnél tüntetett. A házigazdák eleinte azt közölték, hogy csúszik a kezdés, majd az MU nem sokkal 19 óra előtt bejelentette, hogy biztonsági okokból elmarad a találkozó. A rendőrség közlése szerint a stadionban több mint ezer, a Lowry Hotelnél körülbelül kétszáz szurkoló vett részt a tüntetésben. Russ Jackson rendőr főkapitány-helyettes elítélte a drukkerek "vakmerő és veszélyes" viselkedését, miként az MU is. A klub közleményben kiemelte: teljes mértékben elismerik az emberek szabad véleménynyilvánításhoz való jogát és a békés tüntetést, ugyanakkor sajnálatukat fejezték ki, hogy emiatt több drukker, rendező és rendőr is veszélybe került.



Fotó: Andy Barton/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Az angol Premier League kifejtette, hogy megérti a feldühödt rajongók érzéseit, viszont ezzel kapcsolatosan elítélt minden erőszakos cselekményt, illetve jogsértést. Különös tekintettel a járványhelyzetben meghozott, és még jelenleg is érvényben lévő korlátozások megsértésére. Az MU szurkolói ugyanakkor azt is közölték, hogy cselekedetükkel nemcsak a Glazer család ellen tüntettek, hanem a brit kormányra is szeretnének nyomást gyakorolni. Azt akarják elérni, hogy a jövőben egyetlen befektető se szerezhessen többségi tulajdont profi futballklubban.

Borítókép: Getty Images/Getty Images