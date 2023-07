Vasárnap megérkezett Liverpoolba Szoboszlai Dominik, aki első körben az orvosi vizsgálatokra hivatalos, majd ezt követően a szerződését is aláírhatja.

A Magyar válogatott csapatkapitányért 70 millió eurót fizet Jürgen Klopp együttese, és eddigi karrierjének legfontosabb szezonja elé nézhet.

Dominik Szoboszlai, on Merseyside for medical tests — Liverpool and Leipzig have already started to exchange all the documents/contracts to sign the deal. #LFC



Paperwork approved; while Szobo has already had direct call with Klopp, set for this new chapter. pic.twitter.com/gzpESHtVQS