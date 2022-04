Nyártól az Ajax Amsterdamot irányító Erik ten Hag ül le a Manchester United labdarúgócsapatának kispadjára.

Az angol klub csütörtökön a honlapján jelentette be, hogy az 52 éves szakember 2025 júniusáig szóló szerződést ír alá, amely további egy évvel meghosszabbítható.



"Hatalmas megtiszteltetés, hogy a Manchester United menedzserévé neveztek ki, nagyon izgatott vagyok az előttem álló kihívás miatt. Tisztában vagyok a klub fantasztikus történelmével, szurkolói szenvedélyével, a célom az, hogy olyan csapatot alakítsak ki, amely képes nagy sikereket elérni" - nyilatkozta Erik ten Hag.



The new First-Team Manager of Manchester United: Erik ten Hag.#MUFC || #WelcomeErik

— Manchester United (@ManUtd) April 21, 2022



A tréner megjegyezte, nehéz lesz távoznia az Ajaxtól, de egyúttal biztosítja a drukkereket, hogy a szezon sikeres lezárására fog törekedni.



Erik ten Hag 2017 decembere óta irányítja az amszterdami csapatot, 210 mérkőzésen 156 győzelem, 25 döntetlen és 29 vereség, két-két bajnoki cím és kupagyőzelem a mérlege Hollandiában, ezen kívül 2019-ben az elődöntőig, idén a nyolcaddöntőig vezette az együttest a Bajnokok Ligájában.



Az MU - amelyet az idény végéig a német Ralf Rangnick irányít - öt fordulóval a vége előtt a hatodik helyen áll a Premier League-ben.



