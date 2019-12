Alex Oxlade-Chamberlain, a Liverpool válogatott labdarúgója bokasérülés miatt idén már nem állhat csapata rendelkezésére.

Jürgen Klopp, a Bajnokok Ligájában címvédő, a Premier League-ben éllovas együttes vezetőedzője elmondta: a 26 éves középpályás szombaton sérült meg, amikor a Liverpool - első alkalommal - megnyerte a klubvilágbajnokságot.

.@Alex_OxChambo is set to miss our final two matches of 2019 after sustaining an ankle ligament injury, Jürgen Klopp has confirmed.