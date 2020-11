Az AC Milan 3-1-re nyert Nápolyban az olasz labdarúgó-bajnokság nyolcadik fordulójának zárómérkőzésén vasárnap, így visszavette helyét a tabella élén.

Az összecsapáson Zlatan Ibrahimovic a 20., majd az 54. percben is eredményes volt, hazai részről a 63. percben Dries Mertens csökkentette a különbséget. Két perccel később azonban megfogyatkozott a Napoli - Tiemoué Bakayoko kapta meg a második sárga lapját -, amelynek nem sikerült egyenlítenie. A vendégek viszont a hajrában növelni tudták előnyüket, Jens Hauge a 95. percben talált be a hazai kapuba.



A Milan ezt megelőzően 2010 októberében tudott nyerni Nápolyban, akkor 2-1-re.



A bajnoki idényben így a továbbra is veretlen milánói együttes a hatodik győzelmét aratta, vendégként mind a négy találkozóját megnyerte.

Serie A, 8. forduló:

Napoli-AC Milan 1-3 (0-1)

korábban:

Udinese-Genoa 1-0 (1-0)

AS Roma-Parma 3-0 (3-0)

Internazionale-Torino 4-2 (0-1)

Sampdoria-Bologna 1-2 (1-1)

Hellas Verona-Sassuolo 0-2 (0-1)

Fiorentina-Benevento 0-1 (0-0)

szombaton játszották:

Juventus-Cagliari 2-0 (2-0)

Crotone-Lazio 0-2 (0-1)

Spezia-Atalanta 0-0

A tabella:

1. Milan 8 19- 8 20 pont

2. Sassuolo 8 20- 9 18

3. Roma 8 19-11 17

4. Juventus 8 17- 6 16

5. Internazionale 8 20-13 15

6. Napoli 8 16-10 14

7 Atalanta 8 18-14 14

8. Lazio 8 13-13 14

9. Verona 8 10- 7 12

10. Sampdoria 8 12-13 10

11. Cagliari 8 14-17 10

12. Bologna 8 13-14 9

13. Spezia 8 11-15 9

14. Benevento 8 11-20 9

15. Fiorentina 8 10-13 8

16. Udinese 8 7-11 7

17. Parma 8 8-16 6

18. Torino 8 14-20 5

19. Genoa 8 7-16 5

20. Crotone 8 6-19 2

