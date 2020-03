A Chelsea 2-0-ra legyőzte a vendég Liverpoolt, ezzel bejutott az angol labdarúgó FA Kupa negyeddöntőjébe.

A nyolcaddöntő rangadóján a londoni együttes Willian és Ross Barkley találataival verte Jürgen Klopp együttesét, mely nehéz napokat él át, ugyanis a hétvégén először szenvedett vereséget a bajnokságban. A Liverpool toronymagasan vezeti a Premier League-et, melyben 44 meccses veretlensége szakadt meg a Watford ellen (0-3).





A Watford után a Chelsea is megállította a bajnokesélyest.



A csapat ráadásul nem csupán szombaton és most veszített, hanem két hete a Bajnokok Ligájában is kikapott 1-0-ra az Atlético Madrid vendégeként a nyolcaddöntő első mérkőzésén.



A Chelsea-hez hasonlóan a Newcastle United is bejutott a nyolc közé, miután 3-2-re nyert a másodosztályú West Bromwich Albion vendégeként.



Borítókép: Clive Mason/Getty Images