Joao Palhinha már átesett Münchenben az orvosi vizsgálaton, ám a transzfer az utolsó percekben meghiúsult, most pedig új kontraktust írt alá.

A futballistával már megegyeztek a bajorok, azonban a két klubnak nem sikerült a határidő előtt dűlőre jutnia, így Palhinha repülhetett vissza Londonba.

A Fulham számít rá, ő pedig innentől csak a jelenlegi kihívásra koncentrálna. A portugál válogatott korábbi szerződése 2027-ig szólt, ezt egy évvel meghosszabbították és mellékeltek egy további szezonra szóló opciós lehetőséget is.

A futballista az Instagramon hosszasan kifejtette, miért döntött így:

„Az életben mindannyian azért dolgozunk és küzdünk, hogy valóra váltsuk álmainkat, hogy a legmagasabb szintre jussunk, bármilyen szakmában is dolgozunk. Ha van valami, ami mindig is jellemzett a pályafutásom során, az a profizmusom, függetlenül attól, hogy milyen pillanatokon mentem keresztül. Nem felejtem el, honnan jöttem, azt a sok erőfeszítést és elkötelezettséget, amellyel mindig is küzdöttem azért, hogy elérjem az összes kitűzött célomat. Ezután is így fogok tenni.

Amióta a Fulhamhez érkeztem, a szeretet és a kialakult kötődés örökre megmarad, függetlenül attól, hogy mi történik, ez soha nem kérdőjelezhető meg. Hálás vagyok a szurkolók támogatásáért, amit az első meccsem óta kaptam. És ugyanezzel az erővel számolunk a csapattársaimmal a következő meccsünkön a mi Cottage-ünkön.”

Fabrizio Romano szerint a Bayern München továbbra sem tett le a játékos megszerzéséről, a téli átigazolási időszakban ismét megpróbálkoznak.



A Fulham a hétvégén az újonc Lutonnal találkozik.

Borítókép: Matthew Ashton - AMA/Getty Images