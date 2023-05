Egyre inkább élvezi Pep Guardiola bizalmát a Manchester City jobboldali védője, Rico Lewis. A 18 esztendős tehetség idén debütált a felnőttek között és eddig 19 tétmérkőzésen jutott szóhoz. Szerződése 2024-ig szól, ezt újítaná meg minél előbb a manchesteri klub.

A Sevilla elleni Bajnokok Ligája mérkőzésen gólt is szerző tehetségre a 33. életévében járó Kyle Walker utódjaként tekintenek. A 75-szörös angol válogatott védő szerződése 2024 nyarán lejár.

Lewis fejlődését és szorgalmát nem csak klubja becsüli meg, márciusban az angol U21-es válogatottban is debütálhatott Horvátország ellen. Elemzők arról is beszélnek, hogy amennyiben a játékos fejlődése töretlen lesz, abban az esetben a 2024-es Európa-bajnokságon már Gareth Southgate egyik kulcsembere is lehet a nagyválogatottban.

Fotó: Visionhaus/Getty Images