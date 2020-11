A Manchester United vezetősége azon dolgozik, hogy megtalálja a jelenlegi menedszer, Ole Gunnar Solskjaer utódját. Az angolok állítólag már meg is keresték Mauricio Pochettinót.

Angliában hetek óta téma a Ole Gunnar Solskjaer sorsa. Bár a Manchester United a norvég menedzserrel az előző idényben a 3. helyen zárt a Premier League-ben, a jelenlegi kiírásban a Vörös Ördögök finoman szólva sem teljesítenek jól, ugyanis hat forduló után mindössze hét ponttal a csalódást keltő 15. pozíciót foglalják el.



A bajnokságban nyújtott gyenge teljesítmény után jött egy meglehetősen kínos isztambuli vereség a Bajnokok Ligájában, ami után felerősödtek azok a hangok, miszerint edzőváltásra lenne szüksége a csapatnak.



A Manchester Evening News információi szerint a klub vezetősége már keresi Solskjaer utódját. A lap szerint a megoldás a legutóbb Tottenham Hotspurt irányító Mauricio Pochettino lehet.



(Kép: Clive Rose/Getty Images)



Az argentin menedzsert nem először boronálják össze az angol gyárvárosi csapattal. Az argentin edző korábban kijelentette, hogy szívesen elvállalná a munkát az Old Traffordon, a portál szerint pedig Pochettinót még mindig érdekli a United kispadja.

United have approached Mauricio Pochettino with a view to him replacing Ole Gunnar Solskjaer as the club's next manager. [men]



Solskjaer jövője szempontjából sorsdöntő lehet a hétvégi Everton elleni bajnoki, ugyanis a Manchester Evening News beszámolója szerint bár a hétközi vereség előtt a vezetőség még támogatta a norvég edzőt, de egy újabb blama után könnyen változhat a helyzet.



Egy újabb vereséggel a MU a 17. helyre csúszhatna le a válogatott szünet előtt. A vezetőség ugyan vonakodik a klublegenda elbocsátásától, de tisztában vannak vele, hogy megkell találniuk a megfelelő helyettest, ha a dolgok nem javulnak a közel jövőben.



A hét elején Pochettino a Sky Sports Monday Night Football című műsorában vendégeskedett, ahol elárulta, nyitott a visszatérésre, csupán a megfelelő ajánlatra vár.

"It might be a team in red..." Poch didn't flinch.

It's happening. Quality investigative journalism from Sky Sports right there #PochIn #OleOut pic.twitter.com/DS2uv10gl5