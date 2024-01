Megtörtént a bejelentés arról, amit már napok óta tudunk. Timo Werner távozik a Red Bull Leipzig-tól és a Premier League egyik élcsapatához, a Tottenham-hez kerül.



A 27 éves német gólvágó kölcsönben tölti majd a tavaszt Londonban, ezt követően, ha nem vásárolja meg őt a Spurs, visszatér Lipcsébe.

Wernernek nem lesz ismeretlen a Premier League és London, ugyanis korábban a Chelsea csapatában is szerencsét próbált, ott azonban nem találta meg számításait.

Ange Postecoglou, a Spurs vezetőedzője állítólag komoly tényező volt a transzfer létrejöttében, ugyanis mindkét fél nagyon szeretett volna együtt dolgozni, ez pedig jelentősen felgyorsította az egyezkedést.

Willkommen, Timo!



We're delighted to announce the loan signing of Timo Werner, subject to international clearance