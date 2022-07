A korábbi angol válogatott játékosról nem vette le kezét volt csapata, az Arsenal. Artetáék edzőként próbálják ki az ex-középpályást.

Több éve küzdött komoly sérülésekkel az anno nagy tehetségnek indult Jack Wilshere. A folyamatos küzdelmeket megunva 30 évesen úgy döntött, befejezi profi pályafutását.

A játékos utolsó klubja a dán Aarhaus volt, de szinte mindenki az ágyúsoknál töltött idejére emlékszik.

Az Arsenal most hivatalos közleményében erősítette meg, hogy Wilshere ismét az Arsenal kötelékébe lép, az U18-as csapat irányítását veszi át.

„Nagy megtiszteltetés számomra, hogy elvállalhatom ezt a szerepet. Nem titok, imádom a klubot és azt, amit képvisel. Életem legjobb időszakát ezen az akadémián töltöttem, nagyszerű lehetőségnek tartom, hogy más szerepkörben visszatérhetek. Készen állok!” – mondta Wilshere a klub honlapjának.

We're delighted to announce our new Under-21 and Under-18 coaching staff