Gareth Southgate marad az angol válogatott kapitánya, annak ellenére, hogy a csapat már a negyeddöntőben búcsúzott, ezzel elmaradva a várakozásoktól.

A tréner 2016 óta irányítja a nemzeti csapatot, most pedig úgy fest, legalább a 2024-es Európa-bajnokságig további bizalmat kapott.

„Örömünkre szolgál bejelenteni, hogy Gareth Southgate marad az angol válogatott menedzsere, és ő vezeti majd a csapatot a 2024-es EB-re.” – áll az FA közleményében.

Sokáig úgy látszott, hogy az edző akár maga is lemondhat a posztról, mivel a Nemzetek Ligája szereplés kapcsán kapott rengeteg kritikát követően a vb-n sem tudott extrát felmutatni. Most úgy fest, hogy az idő begyógyította a sebeket és Southgate továbbra is lelkes a válogatott irányításával kapcsolatban.

Gareth Southgate will stay as England head coach, as FA statement confirms. The plan is to proceed together at least until Euro2024. #England



Negotiations with Tuchel or Pochettino were never concrete or advanced. The priority was to continue with GS. pic.twitter.com/MqHjrNhXYW