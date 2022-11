„A klub köszönetét fejezi ki az Old Traffordon két alkalommal nyújtott óriási teljesítményéért, 346 meccsen elért 145 góljáért és sok sikert kíván a jövőre nézve.” – áll a klub kommünikéjében.

A klub közleményében kiemelte, a továbbiakban is azért küzdenek, hogy Erik ten Haggal karöltve tovább fejlesszék a csapatot és sikereket érjenek el.

A portugál ezzel szabadúszóvá vált, így januárban bármely csapathoz aláírhat. Az esetnek szinte biztosan köze van ahhoz a nyilatkozatához, amit nemrég adott és amelyben több ízben kritizálta a klubvezetést, az edzőt és a csapattársait is.

Cristiano Ronaldo is to leave Manchester United by mutual agreement, with immediate effect.



The club thanks him for his immense contribution across two spells at Old Trafford.#MUFC