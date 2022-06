A Liverpool bejelentette, hogy négy játékosuk is távozik a klubtól.



Jürgen Kolpp már korábban megerősítette a hírt, hogy Divock Origi távozik. A belga várhatóan az olasz bajnok AC Milanhoz ír alá. Bár ezt egyelőre még sem a játékos, sem a klub nem erősítette meg, a Liverpool már bejelentette Origi távozását. A játékos, akinek a szerződése ebben a hónapban jár le, 175-ször lépett pályára a „Vörösök” színeiben, ami alatt 41 gólt szerzett.

Divock Origi will leave the club when his contract expires at the end of June.



Thank you for an incredible eight years of service and leaving us with so many special memories. @DivockOrigi, Liverpool legend pic.twitter.com/lkQsNKANVp