A Premier League vasárnapi játéknapjának legjobban várt mérkőzésén a Manchester United fogadta hazai pályán a Tottenham együttesét.

Az idei szezonban és már hosszú ideje szenvedő Manchester United úgy állt ki erre a találkozóra, hogy szüksége lenne már egy fontos rangadó megnyerésére a hangulat javítása érdekében, főleg hazai pályán az Old Traffordon.

Előzetesen a fogadóirodák minimálisan, de a Vörös Ördögöket tartotta esélyesebbnek a két csapat közül, az idei formájukat elnézve viszont pont fordítva lenne helyes.

A United együttese számára nem is kezdődhetett volna jobban a találkozó, hiszen szinte a sípszót követően a harmadik percben már meg is szerezték a vezetést Hojlund révén 1-0.

A vendégek azonban, nem dőltek kardjukba a bekapott korai gólt követően, és a találkozó 19-dik percében a Tottenham sztárjának Richarlisonnak köszönhetően ki is egyenlítettek a vendégek 1-1.

Hiába volt jobb az első félidőben a statisztikák alapján a Tottenham együttese, az első játékrész végén Rashford révén újból megszerezték a vezetést a hazaiak 2-1.

Így végül 2-1-es manchesteri vezetéssel mehettek el a félidei szünetre a csapatok.

A második félidő elején szinte azonnal gólt szereztek a vendégek, hiszen alig két perc telt a folytatás óta és Bentancur révén a Tottenham újból egyenlíteni tudott 2-2.

