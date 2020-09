Csütörtök este a Liverpool 7-2-re nyert a Lincoln otthonában, ezzel bejutott a Ligakupa nyolcaddöntőjébe.



A Vörösök már a 10. percben megszerezték a vezetést Xherdan Shaqiri révén, aki egy igencsak tetszetős szabadrúgásgóllal hívta fel Jürgen Klopp figyelmét arra, hogy a jövőben rá is számíthat.



Majd úgy tűnt, hogy a vendégek nem csak a mennyiségre, de a minőségre is játszanak, ugyanis Takumi Minamino szépségdíjas találatával megduplázta az előnyt. Rögtön a második félidő elején a japán válogatott játékos ismét betalált. De eredményes volt még Divock Origi, és a 19 éves Curtis Jones is, aki kettőt lőtt, Marko Grujic pedig megszerezte első liverpooli gólját.



A méretes zakó ellenére dicséret illeti a harmadosztályú Lincoln csapatát, amely a találkozón kétszer is megvillant Tayo Edun és Lewis Montsma révén.



A meccs összefoglalója:

teljesítménnyel hívta A Liverpool ellenfele az Arsenal lesz a nyolcaddöntőben.

Kép: Peter Powell/Getty Images