Térdsérülés miatt hetekre kidőlt Trent Alexander-Arnold, a Bajnokok Ligájában negyeddöntős FC Liverpool angol válogatott labdarúgója.

A futballista biztosan nem játszhat a svájciak és az elefántcsontpartiak elleni barátságos mérkőzéseken - mondta pénteken Jürgen Klopp, a Vörösök vezetőedzője, hozzátéve, hogy egyelőre bizonytalan a visszatérés időpontja.





Trent Alexander-Arnold has sustained a hamstring injury and will miss our #EmiratesFACup quarter-final against Nottingham Forest.