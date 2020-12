Ismét megsérült Gareth Bale, a Tottenham Hotspur támadója, aki vádlisérülés miatt hetekig nem futballozhat.

A walesi válogatott játékos múlt szerdán góllal járult hozzá a Stoke City 3-1-es legyőzéséhez az angol Ligakupa negyeddöntőjében, de a szünetben le kellett cserélni, és vasárnap már nem is játszott a Wolverhampton Wanderers otthonában rendezett bajnoki meccsen.



José Mourinho, a londoni csapat vezetőedzője kedden úgy fogalmazott, Bale sérülése nem komoly, de néhány hetet ki kell hagynia.



A 31 éves játékos szeptember közepén tért vissza a Real Madridtól, eleinte térdsérüléssel küszködött, és azóta is csak háromszor volt eredményes a Tottenham színeiben.



A Fulham elleni, szerdai bajnoki mérkőzést Carlos Vinicius és Lucas Moura is kihagyja sérülés miatt.



Borítókép: Andrew Kearns - CameraSport via Getty Images