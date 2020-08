Engedélyt kapott szombaton Görögország elhagyására Harry Maguire, a Manchester United labdarúgócsapatának kapitánya, aki nyaralása közben Mikonosz szigetén egy születésnapi bulin verekedésbe keveredett, majd őrizetbe vették testi sértés és megvesztegetési kísérlet vádjával.

Az angol válogatott védő, akit tavaly nyáron 80 millió fontért szerződtetett a klub, a csetepatéban nem sérült meg és mindenben együttműködött a hatóságokkal a manchesteri klub honlapja szerint.

Harry Maguire a few hours before getting arrested. Can already see few idiots chanting and him trying to stay out the way of it all. pic.twitter.com/fArAFKfRg5