A Marc Guehi, John Stones és Fikayo Tomori által támasztott erős konkurenciával szemben Maguire nem engedi, hogy mások kezébe kerüljön a játék lehetőség.

A jövőjéről és arról, hogy a Manchester United csapatában rendszeresen csak a kispadon kap helyet, Maguire-t az ESPN kérdezte, aki így nyilatkozott: "Nem fogok itt ülni egész életemben, csak azért, hogy havonta csak egyszer játszak, és ha ez így folytatódik, akkor biztos vagyok benne, hogy én és a klub le fogunk ülni, és elbeszélgetünk a dolgokról.”

„De őszintén szólva jelenleg csak két fontos mérkőzésre koncentrálok a válogatottal, utána pedig teljes mértékben csak arra összpontosítok majd, hogy megpróbáljam visszaszerezni a helyem a Manchester United-nél, és megpróbálok segíteni a csapatnak előrébb kerülni a bajnokságban, oda, ahol lennünk kellene.”

Maguire hozzátette azt is, hogy továbbra is hisz a képességeiben, és abban, amiket eddig elért a pályafutása során. Végül pedig elmondta azt is, hogy mi az amit jelenleg tennie kell, hogy a helyzete megváltozhasson: "Az a lényeg, és csak arra kell figyelnem, hogy készen álljak amikor lehetőségeim adódnak, és megpróbáljak élni velük.”

Borítókép: Michael Regan/Getty Images