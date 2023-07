Harry Maguire, a Manchester United védője a vasárnapi napon közleményben tudatta követőivel, hogy ten Hag mester elvette tőle a csapatkapitányi karszalagot.



„A menedzser a mai beszélgetésünk során közölte velem, hogy leváltja a csapatkapitányt, azaz engem. Felvázolta az indokait, és bár személy szerint nagyon csalódott vagyok, továbbra is mindent beleadok, amikor felveszem a mezt.



Szeretnék hatalmas köszönetet mondani a szurkolóknak a támogatásukért, amíg én viseltem a karszalagot. Három és fél évvel ezelőtt, vállaltam el ezt a feladatot, ami óriási megtiszteltetés volt számomra és ez az, amire a legbüszkébb vagyok a pályafutásom során. Ez az egyik legnagyobb dolog a futballban.



Mindig hálás leszek Solskjaernek, hogy először rám bízta a felelősséget. Aki átveszi tőlem ezt, annak sok sikert kívánok és a teljes támogatásomat megkapja.”

