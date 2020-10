A hétfő esti Burnley elleni győzelem után a Tottenham Hotspur támadója, Harry Kane azt állította, hogy a csapata „valami különlegeset” hajthat végre ebben a szezonban.

Mint arról korábban beszámoltunk, a Tottenham Hotspur egygólos győzelmet aratott a Burnley vendégeként az angol labdarúgó-bajnokság hatodik fordulójának hétfői zárómérkőzésén. A londoni együttes teljesítménye ugyan messze nem volt olyan meggyőző, mint az elmúlt fordulókban, azonban igy is begyűjtötték a három pontot, emiatt Kane roppant bizakodó.



Győzelmével José Mourinho együttese feljött a tabella ötödik helyére, és immáron öt találkozó óta veretlen a Premier League-ben.

A meccs összefoglalója:





Harry Kane a mérkőzés után a BBC Sportnak elárulta, hogy az egész csapat magabiztos a jövőt illetően. A 27 éves támadó szerint Mourinho kezei alatt a Spurs a fejlődés jeleit mutatja, miközben harcol azért, hogy a 2008-as Ligakupa megnyerése után újra elhódítson egy trófeát.



"Tudjuk, hogy ezzel a stábbal és az új játékosokkal együtt valami egészen különleges dolgot érhetünk el. Még korai lenne a bajnoki címről beszélni. Mindig a következő meccsre kell fókuszálni."

null Son asking Harry Kane if he got the assist pic.twitter.com/WOWORkIsMM

"Tudom, hogy ez közhelyes, de még sokat kell tanulnunk és tovább kell építkeznünk, de azt gondolom, hogy sok önbizalmat tudnak nekünk adni az ilyen győzelmek, mint a Burnley elleni. Ha a végén versenyben akarunk lenni a bajnoki címért, akkor az ilyen jellegű meccseket muszáj megnyerni."



(Kép: Jason Cairnduff - Pool/Getty Images)



A Heung-Min Szon és Kane alkotta támadópáros szinte megállíthatatlan az idény folyamán, míg előző a gólok szerzésében addig utóbbi a kiszolgálásban jeleskedik José Mourinho új formációjában. A góllövőlistán éllovas dél-koreai Szon Hung Min nyolcszor vette be az ellenfelek kapuját, az angol Harry Kane pedig öt találatnál jár, ráadásul kilenc gólt kettejük összejátékának eredményeként szerzett a Spurs. A futballstatisztikákkal foglalkozó Opta adatai szerint már 29 Premier League-gól született Szon és Kane együttműködéséből, ezzel másodikak a Chelsea korábbi duója, Didier Drogba és Frank Lampard mögött (36).



A portugál tréner szerint ebben komoly szerepe van elődjének, Mauricio Pochettinónak is.



"Remek az összhang köztük, de már Pochettino irányítása alatt is az volt." - nyilatkozta Mourinho a játékosairól. "Nem akarok minden dicséretet bezsebelni, ezért ezt osszuk meg Mauricióval. Régóta játszanak együtt, de valószínűleg most másképp, mert Harry már nem mindig csak a kilences poszton tűnik fel. Ami nagyon tetszik bennünk, hogy hiába ők a legjobb játékosok, nincs féltékenység köztük, mindketten a csapat érdekeit nézik."



Forrás: 90.min



Kép: Jason Cairnduff/PA Images via Getty Images