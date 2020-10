Három évre kitiltották a futballstadionokból azt a West Ham United-szurkolót, aki rasszista jelzőkkel szidalmazta Mohamed Szalah-t, a címvédő FC Liverpool egyiptomi csatárát.

A Sky Sports beszámolója szerint a 48 esztendős Bradley Thumwood bűnösnek vallotta magát a bíróságon, mellékbüntetésként pedig 400 fontot is be kell fizetnie. Az eset még januárban történt, amikor Jürgen Klopp együttese 2-0-ra legyőzte a West Hamet, az incidenst pedig a biztonsági személyzet észlelte.



A londoni klub közleményben jelezte, továbbra is a zérótolerancia elvét követik a rasszizmus kapcsán. Az egyesület jelezte, továbbképzési foglalkozásokat ajánlanak majd az elítélt drukkernek.



Borítókép: Catherine Ivill/Getty Images