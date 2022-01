Az élvonalbeli csapatok közül a Burnley, a Newcastle United és a Watford búcsúzott szombaton az angol labdarúgó FA Kupától.

A világ legrégebbi - 1871-ben indult - sorozatában a mostani, harmadik az első olyan forduló, amelyben a Premier League együtteseinek is pályára kell lépniük.



Közülük a Burnley a második ligás Huddersfield Towntól hazai pályán kapott ki 2-1-re, a Newcastle-t pedig a 24 csapatos harmadosztályban 16. Cambridge United ejtette ki egy ugyancsak idegenben aratott 1-0-s győzelemmel.



They've done it!



Third tier Cambridge knock Premier League Newcastle out of the FA Cup pic.twitter.com/pY5dox71cJ

— ESPN FC (@ESPNFC) January 8, 2022