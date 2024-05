Nem hiába védekezett nagyon rosszul ebben a szezonban a Villareal, mert ennek ellenére vagy pont ezért a csapat kapusa Filip Jörgensen több klub érdeklődését is felkeltette.

A 22 éves játékost a közelmúltban a Chelsea, a Wolverhampton és a Newcastle United is megkereste, de ezzel a trióval még nem ért véget a sor, hiszen a dánnak van kérője még Spanyolországból is. A hírek szerint az Atletico Madrid is leigazolná adott esetben.

Jörgensennek élő szerződése van, amiből 40 millió euróért lehet rögtön kivásárolni, de a hírek szerint ez egy alkuképes ajánlat, vagyis akár 30 millióért is elérhető lehet.

Ami elsőre soknak tűnhet, viszont még így is olcsóbb, mint jónéháy versenytársa. Nem mellékesen pedig a dán kapus hosszú távú megoldásnak lehet a 22 évével.

Vagyis a 30 millió ebből a szempontból versenyképes ajánlatnak tűnik egy ilyen ifjú titánért.

