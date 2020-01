A Liverpool meglepetésre 2-2-es döntetlent játszott a harmadosztályú Shrewsburyvel az angol labdarúgó FA Kupa negyedik fordulójában, így februárban újrajátszás lesz a párharcban.

A Bajnokok Ligájában címvédő és a Premier League-ben toronymagasan éllovas liverpooliak a cseresorukkal kezdtek, de a 15. percben így is vezetést szereztek, majd a szünet után egy öngóllal megduplázták az előnyüket. A második félidő közepén azonban Jason Cummings duplájával tíz perc alatt egyenlítettek a házigazdák.

Klopp offered his congratulations to @shrewsweb after they fought back to hold #LFC to a draw in the #EmiratesFACup fourth round, acknowledging his side were far from their best.https://t.co/E2lFHOPRia