A 26 éves Joelinton ideális megoldás lenne a Liverpool középpályásproblémáira, legalábbis a korábbi játékos szerint.

Dietmar Hamann szerint Joelinton remekül kiegészítené a középpályát, ha Fabinho kiesik a rotációból.

„Mindig is egy olyan játékost képzeltem el a Liverpool középpályájára, mint Joelinton. A fizikai jelenlétére nagy szükség lenne.”



„Sok középpályás van a keretben, akik technikailag rendkívüliek, de nem nagyon vannak fizikális jellegű játékosok.”

Joelintonnak 2025 nyaráig van szerződése a Newcastle-el.

