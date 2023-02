Erling Haaland ügynöke elárulta, szerinte a norvég miért a Manchester Cityt választotta.



2022 nyarán a Real Madrid Kylian Mbappét és Erling Haalandot is szerette volna megszerezni, ám végül egyik üzletet sem sikerült nyélbe ütnie. A francia játékos a PSG-nél való maradás mellett döntött, míg a norvég a Manchester Cityhez szerződött.

Haaland döntéséről most ügynöke, Rafaela Pimienta nyilatkozott, aki azt is elárulta, szerinte a játékos miért az angol klub mellett tette le voksát.



„Tudod, futballcsaládból származik. Az apja már játszott itt, szóval ezen nőtt fel. Ha megnézed a fotóit, látható, hogy már csecsemőként is a Manchester City mezében pózolt.”



„Szóval úgy gondolom, hogy ez egy személyes döntés volt. E melett azt hiszem, ő is meg akarta tapasztalni a Premier League-et” – jelentette ki.



Pimienta azt követően vette át a játékos képviseletét, hogy előző ügynöke, Mino Raiola elhunyt.

Borítókép: Robbie Jay Barratt – AMA/Getty Images