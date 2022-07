A marokkói támadó szeretné elhagyni a Chelsea-t, miután egyre nyilvánvalóbbá válik, hogy Thomas Tuchel nem számol vele, írja a Daily Mail.

A 29 éves játékosért a Milan érdeklődik, a pletykák szerint nem is kerülne sokba nekik a játékos, ugyanis a kékek már 8-9 millió fontért megválnának tőle.

A probléma a fizetésével lehetne, azonban a játékos távozási szándékát jól jelzi, hogy ezt is szívesen csökkentené annak érdekében, hogy megtörténjen a váltás.

A Milan jelenleg hezitál, hogy Ziyech, vagy a Brugge belga játékosa, Charles De Ketelaere legyen a választottjuk a posztra. A belgáért egy 27 millió fontos ajánlatot is letettek, de a klubja elutasította ezt, így lehet, hogy az anyagiak miatt táncol ki a Serie A címvédője abból az üzletből.

Ziyech 2020-ban az Ajaxot hagyta el a Chelsea kedvéért, ezalatt az idő alatt 83 meccsen 14 gólt szerzett. Tuchel a hírek szerint azonban nem elégedett a középpályás taktikai felkészültségével, így szívesen megválna tőle.

Chelsea 'willing' to sell Hakim Ziyech to AC Milan for just £8.4million #CFChttps://t.co/LVdjcOfBOP