Az Ajax közleménye szerint a klub marokkói válogatott játékosa Hakim Ziyech 40 millió euróért július 1-től a Chelsea csapatához igazol.

Különböző feltételek teljesülése esetén a végösszeg akár a 44 millió eurót is elérheti.

4,607 Likes, 47 Comments - Hakim Ziyech Fans (@ziyech.22) on Instagram: "IT'S OFFICIAL!!! ZIYECH will transfer to @chelseafc in the summer!"