A Manchester City támadója, Erling Haaland egy nem kívánt xG-rekordot ért el a Chelsea elleni döntetlen alkalmával.

Pep Guardiola csapata két pontot bukott a Premier League címéért folytatott versenyfutásban, miután 1-1-es döntetlent ért el a keményen küzdő Chelsea ellen.

A Chelsea veszélyesnek tűnt a szünetben, és miután az első félidőben egy maroknyi lehetőséget kihagyott, Raheem Sterling egy szép befejezéssel nyitotta meg a gólok sorát a korábbi klubja ellen.

Ahogy oly sokszor, a City most többet birtokolta a labdát, de nehezen tudták feltörni a Chelsea masszív védelmét, és amikor pedig lehetőségeik adódtak, akkor a támadóik nem tudták kihasználni azokat.

Erling Haaland v Chelsea today:



Shots - 9

Big chances - 3

Expected goals - 1.71

Goals - 0



No player has had a higher xG without scoring in a PL game this season. pic.twitter.com/5m1AbI6Pb8