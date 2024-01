Erling Haaland és környezete komolyan fontolgatja, hogy a Real Madridhoz csatlakozik, miután a norvág támadó fájdalmas vereséget szenvedett Lionel Messitől a FIFA The Best Awardson - írja a Diario AS.

Haaland arra számított, hogy megelőzi Messit a szavazáson, miután kiválóan teljesített a 2023-as esztendőben, ahol megnyerte a Bajnokok Ligáját és több mint 50 góllal zárta a szezont.

De Haaland nagy megdöbbenésére Messi már 2022 decemberében megkapta a neves díjat a világbajnokságon nyújtott teljesítményéért.

Haaland úgy gondolja, hogy talán elnyerte volna a díjat, ha egy olyan nagy klubban játszik, mint a Real Madrid. Erre példa Karim Benzema, aki a Real Madrid játékosaként vitathatatlanul megérdemelten nyerte meg az Aranylabdát a 2021/22-es szezonban.

Míg Haaland szívesen csatlakozna a Real Madridhoz, Florentino Perez fő érdeklődési köre továbbra is Kylian Mbappé megszerzése. A madridiak azt remélik, hogy a nyáron szabadon igazolható játékosként megszerezhetik a franciát.

Amennyiben Mbappé ismét kikosarazza Florentino Perezt és új szerződést köt a PSG-vel, akkor a Real Madrid a hírek szerint mindent megtesz majd Haalandért. A norvég végleges ára közelebb lehet a 100 millió euróhoz, mint a 200 millióhoz.

Borítókép: James Gill - Danehouse/Getty Images