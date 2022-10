Erling Haaland hihetetlen szezonkezdete senki figyelmét sem kerülte el. A norvég 9 meccsen 15 gólt szerzett.

A riválisok számára ez természetesen aggasztó jel, ezért a szurkolók aláírásgyűjtésbe kezdtek. A cél, hogy a norvégot kitolonciolják, az oka viszont kifejezetten vicces. Azt akarják bizonyítani, hogy Haaland robot, ezért nem jogosult a munkavállalási engedélyre.

A brit rendszer sajátossága, hogy 100.000 aláírás gyűjtése után az adott javaslatot a parlamentnek kell tárgyalnia. Ezt messze túlszárnyalta a Haaland-robot akta, sőt, a brit történelem valaha volt legkeresettebb javaslata lett, 2 millió körüli aláíróval.

A kormány ennek ellenére kizárta, hogy egy ilyen ügyet a parlament előtt tárgyaljanak, mivel nem tekintik komoly és vitatható javaslatnak.

Így tehát a gólvágónak nem kell aggódnia, maradhat a szigetországban, ahogy azt a Marca is megírta.

A petition to get Erling Haaland banned from playing in the Premier League because 'he's a robot' got nearly 2 million signatures. pic.twitter.com/Cy7ZiiaBsm