A Manchester City hivatalosan is bemutatta új szerzeményét, Erling Haalandot.



A norvég „csodagyerek” a Red Bull Salzburgban játszva hívta fel magára a figyelmet, majd a Borussia Dotmundban tovább fejlődött. A szinte minden meccsen gólt szerző játékos több klub érdeklődését is felkeltette. Ezek közül a Manchester City lett a befutó. A klub a múlt hónapban egy rövid közleményben már jelezte Haaland érkezését, a hivatalos bemutatására azonban csak most került sor. A játékos ezt követően egy rövid interjúban beszélt arról, miért döntött a klub mellett.



"Először is egy kicsit apám (Alf-Inge) miatt" - mondta a City TV-nek.



"Angliában születtem, egész életemben a (Manchester) City szurkolója voltam, sokat tudok a klubról. Végül két dologra gondolta; egy kicsit otthon érzem magam itt. Az is megfordult a fejemben, hogy fejlődhetek, és a legjobbat hozhatom ki a játékomból a Cityben."



Erling Haaland apja 2000 és 2004 között a Manchester Cityben játszott, és rendkívül népszerű figurává vált a szurkolók körében.

Annak ellenére, hogy gyakorlatilag az egész futballvilág tudta, hogy a játékos és a klub tökéletesen illeszkedik egymáshpz, nem kétséges, hogy Alfie Haaland tanácsai nagymértékben befolyásolták fia azon döntését, hogy az Etihad Stadionba költözik.

Borítókép: Twitter.com/Manchester City